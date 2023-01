Sabatini: “Preferisco la Fiorentina al Torino, anche se entrambe risentono dell’assenza di un centravanti. Capisco Barone e Commisso quando…”

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato della situazione attuale della Fiorentina a Radio Bruno Toscana. Ecco le sue parole: “Per la Viola, il tabellone della Coppa Italia prevede il Torino come avversario ai quarti e poi, eventualmente, la Roma con ogni probabilità. Ora, non sto certo dicendo che la Fiorentina ha la strada spianata per la finale, anzi. Però meglio affrontare certi avversari rispetto a Milan e Napoli“.

Sulla sfida tra Fiorentina e Torino: “La classifica rispecchia sempre i valori che si vedono in campo. I due collettivi si equivalgono, anche se sinceramente preferisco l’organico della Fiorentina. Entrambe le squadre, comunque, hanno difficoltà nel segnare e risentono dell’assenza di un centravanti“.

Sulla società viola: “Comprendo Barone e Commisso quando, in determinate vicende, pretendono un trattamento all’altezza della Fiorentina. Ad esempio, capisco la loro posizione quando Lotito ha lavorato per la rateizzazione. Io, in generale, avrei riservato uno spazio più nobile alla Fiorentina. La società ha incassato tanti soldi, è evidente, come lo è il fatto che è in crescita. Sarebbe meglio se venisse individuato un centravanti che segna più degli attuali, quello sì”.