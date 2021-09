Sabatini: “Quando Kokorin è arrivato alla Fiorentina non era già più un atleta. Il vice Vlahovic non esiste”

Il giornalista Mediaset Sandro Sabatini ha parlato a Radio Sportiva a proposito di Aleksandr Kokorin, attaccante della Fiorentina acquistato lo scorso gennaio da Barone e Pradè: “Reputo un mistero il fatto che la Fiorentina abbia speso dei soldi per lui. Sinceramente credo che la questione intorno al suo trasferimento andrebbe chiarita. Quando è arrivato a Firenze non era già più un atleta. Ad oggi il vice Vlahovic, infatti, non esiste”.