Sabatini: “Sarebbe un sogno vedere trionfare le italiane nelle finali, ma secondo me nessuna di loro è favorita”

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato a Radio Sportiva delle squadre italiane che, da domani sera, saranno impegnate nelle finali delle competizioni europee. Questo il suo pensiero e i suoi pronostici:

“Farò il tifo per Inter, Roma e Fiorentina, ma secondo me nessuna di loro parte favorita. C’è da dire che, per fortuna, io azzecco poco spesso i pronostici e vedere le italiane trionfare sarebbe un sogno. Percentuali? Io vedo 75%-25% per City -Inter, 55%-45% per West Ham-Fiorentina e anche per Siviglia-Roma“