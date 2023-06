Sabatini: “Siamo sicuri che Gnonto sarebbe titolare a Firenze? Tra Retegui e Jovic non c’è paragone. Poi qualcuno mi spiegherà perché hanno lasciato andare via Torreira…”

A Radio Bruno ha parlato il giornalista Sandro Sabatini, intervenuto sul mercato della Fiorentina e sui temi caldi di casa viola: “Quello italiano è diventato un campionato di passaggio. Tonali al Milan l’ho visto un po’ come Salah a Firenze, se lo son goduto finché hanno potuto. Amrabat al Milan? Lo decide Pioli, credo che Stefano in lui ci riveda Kessie. Il marocchino al Mondiale ha fatto scintille, poi è calato.

Parlare della squadra viola è sempre difficile. Il salto di qualità lo ha fatto in Coppa Italia e in Conference League, al costo di lasciare qualcosa in campionato. Per me è una buona squadra, che poteva fare qualche punto in più. Secondo me quello che ha fatto la Lazio, migliorando la rosa, la Fiorentina lo può rifare. Se non è la Lazio è l’Atalanta. Leggo di nomi come Zaniolo in ottica Fiorentina: è una scommessa che puoi fare, ma non so. Gnonto? Ci sono Gonzalez e Ikoné, giocherebbe titolare nel 4-3-3 di Italiano? Serve un centravanti funzionale. Non voglio riaprire ferite aperte, ma le occasioni che ha avuto Jovic nelle finale avrebbero potuto cambiare la sua stagione e quella della squadra. Retegui? E’ bravo, ma tra lui e Jovic tecnicamente non c’è paragone.

Maxime Lopez quando l’ho visto io non mi è piaciuto. Nell’uno contro uno con Torreira chi ha vinto? Ma mi spiegate perché Torreira è andato via da Firenze? Qualcuno me lo può spiegare, soprattutto perché ora sta tornando alla Lazio…”