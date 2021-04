Sabatini: “Vlahovic è l’Haaland della Serie A. Commisso deve tenerlo e costruirgli attorno una Fiorentina forte”

Il giornalista Sandro Sabatini è intervenuto a Radio Sportiva e nel corso del suo intervento si è soffermato anche su Dusan Vlahovic.

Questo il suo pensiero sull’attaccante della Fiorentina: “Penso che sia fortissimo, a me piace tantissimo. Il serbo può diventare uno degli attaccanti migliori al mondo nei prossimi dieci anni. Si fa un gran parlare di Haaland, ma Vlahovic è l’Haaland della Serie A. Chi riuscirà a prenderlo farà un affare, ma non penso che Commisso lo voglia vendere. Deve tenerlo per i prossimi due-tre anni e costruire una Fiorentina forte attorno a lui. La Viola si salverà? Penso che la squadra di Iachini abbia grandi possibilità di farcela. E’ un vantaggio importante, direi che è salva al 99%”.