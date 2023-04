Sabatini: “Vlahovic è rovinato alla Juventus. Non ha più le occasioni che aveva alla Fiorentina e non è colpa di Allegri”

Il giornalista Sandro Sabatini ha commentato su calciomercato.com l’eliminazione dalla Coppa Italia della Juventus e del momento non proprio felice per la squadra di Allegri, complice anche il cattivo rendimento di due ex viola come Chiesa e Vlahovic. Questo il suo pensiero: Vlahovic rovinato. Non ha più i palloni giocabili e le occasioni che aveva nella Fiorentina con Prandelli, Iachini e Italiano; è un’involuzione del giocatore, forse tocca qualche pallone in meno ma è evidente che adesso sbaglia quasi tutto e non dipende dall’allenatore.

Chiesa unica punta è una scelta tatticamente rinunciataria e tecnicamente inadatta alle caratteristiche del giocatore; scattista da provare più centrale per renderlo meno periferico e più pericoloso contro i difensori poco agili”