Sabatino: “Con l’Inter si è vista la peggiore Fiorentina, colpa nostra. Ribaltare non sarà semplice ma tutto è possibile”

La bomber della Fiorentina Femminile, Daniela Sabatino, ha parlato in un’intervista nel consueto Team Talk ai canali ufficiali della società viola. Queste le sue dichiarazioni:

“Contro l’Inter in Coppa Italia si è vista la Fiorentina peggiore di questa stagione. La colpa è di tutti, ognuno di noi si deve fare un esame di coscienza e mettere in campo tutto quello che abbiamo. In campionato abbiamo fatte buone partite, in Coppa non siamo neanche entrate in campo. Ci dispiace per i tifosi che ci seguono sempre e che purtroppo non hanno visto una squadra all’altezza della Fiorentina. Ribaltare il 2-0 non è semplice, ma non ci arrenderemo. Contro il Napoli non sarà semplice perchè loro devono salvarsi, ma l’insidia più grossa siamo noi. Dobbiamo dimostrare a noi stesse che valore abbiamo, se meritiamo di essere nella Fiorentina. E cercare di fare il massimo per questa maglia. Farò di tutto per fare più gol possibili e cercare di portare un trofeo a Firenze. Il gol che ricordo con più piacere è quello segnato a Praga, all’ultimo secondo, che ci ha permesso di passare il turno in Champions League”.