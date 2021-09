Sabatino-Lundin: la coppia viola all’assalto della Juventus. Ecco le convocate della Panico per il big match

Appuntamento alle 17.30 per il secondo Fiorentina-Juventus stagionale, dopo quello versione Primavera già andato in onda nel week end scorso: stavolta tocca alle ragazze di Patrizia Panico, alla ricerca dei primi punti in campionato dopo la sconfitta all’esordio sul campo del Sassuolo. L’allenatrice viola punta ancora sulla coppia Sabatino-Lundin con la svedese già a segno alla prima giornata. Questa intanto la lista delle convocate della Fiorentina: