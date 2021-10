Sabatino tiene in piedi la Fiorentina Femminile: prima frazione pirotecnica al ‘Bozzi’

Tanto spettacolo al ‘Bozzi’ nell’anticipo della quinta giornata di Serie A Femminile tra la Fiorentina e la Sampdoria dell’ex Cincotta: risultato inchiodato sul 2-2 al 45′, con la squadra viola che era andata in vantaggio per poi subire la rimonta e impattare proprio in extremis. Gara aperta dal gol su rigore della bomber Daniela Sabatino dopo un quarto d’ora. La Samp la ribalta poi con Fallico e Pisani tra il 18′ e il 37′, prima che la squadra viola trovi la rete del pari al 43′, grazie all’autogol di Spinelli. Tra poco la ripresa, con la formazione di Patrizia Panico che cerca il secondo successo di fila in campionato.