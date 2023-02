Sabiri dà e toglie: il marocchino torna a mettersi in mostra per la Samp ma soprattutto per la Fiorentina

La personalità di sicuro non manca ad Abdelhamid Sabiri, ieri subentrato in Samp-Bologna a una ventina di minuti (poco più) dal termine, sullo 0-1: neanche tre minuti e subito un rigore da battere e segnare per pareggiare i conti. Altri tre minuti e secondo penalty per i blucerchiati: ancora Sabiri dal dischetto ma stavolta conclusione respinta da Skorupski. Una bella assunzione di responsabilità ma che in fin dei conti ha lasciato le cose come stavano, visto il gol finale del Bologna. E’ un po’ la sintesi del classe ’96, capace di ottime giocate e di fasi di assenza: un giocatore funambolico e che con l’arrivo di Stankovic era finito nel dimenticatoio. Pian piano però, Sabiri sta rientrando anche nelle rotazioni: dal punto di vista mentale è sicuramente rinfrancato dalla consapevolezza del cambio di maglia a fine stagione, anche per questo sta tornando e può tornare a mettersi in luce, non solo per la Samp ma soprattutto per la Fiorentina.