Sabiri gioca mezz’ora e non riesce a ribaltare il risultato per il suo Marocco, sconfitto e scavalcato dal Sudafrica

Altro appuntamento nelle qualificazioni della Coppa d’Africa e altra battuta d’arresto per un giocatore viola impegnatovi. Stavolta è toccato a Abdelhamid Sabiri, entrato al 62′ di Sudafrica-Marocco sul punteggio di 2-1. L’autorete di Munir e la rete di Lepasa avevano scavato il solco, rintuzzato da Ziyech, con il risultato che però non è più cambiato. Il Marocco, privo di Amrabat ma con Maleh in campo, viene così scavalcato nella classifica del girone.