Sabiri minacciato dai tifosi della Sampdoria se ne va in Germania. La sua stagione potrebbe essere già finita

Momento delicatissimo quello vissuto dalla Sampdoria, reduce dalla pesantissima sconfitta subita contro la Fiorentina. E ancor più delicato il momento che sta vivendo il jolly doriano, Abdelhamid Sabiri, che da giugno vestirà la maglia viola.

Su Il Secolo XIX si legge che il giocatore è stato minacciato dai tifosi della Samp che attendevano il pullman blucerchiato al ritorno da Firenze. Questo per l’episodio della maglietta regalata al Franchi (il marocchino aveva già provato a spiegare sui social che era stato equivocato).

E il suo nome non c’è tra i 21 convocati da Dejan Stankovic per la sfida di oggi con il Torino. Il trequartista non ha partecipato alla rifinitura pomeridiana a Bogliasco, da ieri, riporta sempre il quotidiano genovese, è ufficialmente in permesso e ora bisognerà vedere se e quando tornerà disponibile. Sabiri ha ricevuto altre minacce sul telefonino e tramite dei bigliettini lasciati sulla sua auto. Per questo motivo è tornato a casa sua in Germania.