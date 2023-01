Sabiri modello Amrabat: la Fiorentina compra per luglio. Accordo intorno ai 4 milioni

Il calciomercato della Fiorentina potrebbe non essere finito… in ottica di un acquisto utile per il futuro nel lungo periodo. L’interesse della società viola per il marocchino Abdelhamid Sabiri non è più una novità. Ebbene, dopo averlo tenuto sotto osservazione negli ultimi mesi, il club gigliato è tornato con decisione sui suoi passi per acquistarlo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, la Sampdoria è ben consapevole che, con una cifra intorno ai 4 milioni di €, l’accordo si può chiudere a breve. La Fiorentina, dunque, dovrà ‘soltanto’ alzare l’offerta dopo il primo no ricevuto.

Come già detto, il centrocampista blucerchiato risulterebbe utile per la prossima stagione. Influisce il discorso delle liste UEFA: con gli arrivi di Brekalo e Sirigu, oltre al rientro di Castrovilli, Sabiri sarebbe costretto a non partecipare alla Conference League.