Sabiri regala la maglia a un piccolo tifoso in tribuna e fa infuriare i sostenitori della Samp. Poi la precisazione: “Gliel’avevo promessa prima della partita”

Nella prossima stagione sarà un calciatore della Fiorentina, per il momento però Abdelhamid Sabiri sta cercando di trovare spazio nella lotta salvezza della Sampdoria. Dopo il pesante 5-0 incassato al ‘Franchi’ però il marocchino ha trovato il modo di far innervosire i tifosi doriani, regalando una maglietta a un piccolo tifoso in tribuna. L’esterno offensivo ha poi specificato così sui social: “La maglia che ho regalato oggi era per un ragazzino con la bandiera marocchina a cui avevo promesso la maglia prima della partita. Per favore, non diffondere notizia false”.