Sabiri si riscatta con il Marocco: entra e decide l’amichevole contro il Brasile. 90 minuti in campo anche per Amrabat VIDEO

Si giocava ieri sera a Tangeri in Marocco la prestigiosa amichevole internazionale tra Marocco e Brasile. I padroni di casa hanno trionfato per 2-1, con il gol decisivo che è stato del centrocampista di proprietà della Fiorentina Sabiri, attualmente in prestito alla Sampdoria. Il vantaggio lo avevano trovato proprio i nordafricani con Boufal, che al 29′ del primo tempo aveva trafitto Weverton per la prima volta. La risposta verdeoro è arrivata al 67′ con la rete di Casemiro. Ci ha poi pensato Sabiri, che alla Samp non sta vivendo un momento positivo, a siglare il definitivo 2-1 al 79′, dopo essere subentrato al 64′ a Ounahi. 90 minuti in campo anche per Amrabat, che è stato ammonito a fine primo tempo.

Questo il video del gol del giocatore viola: