Sabiri, un presente pieno di malintesi e un futuro in viola tutto da disegnare

La Sampdoria ricopre in questo momento l’ultimo posto nella classifica di Serie A con soltanto 15 punti raccolti. Una situazione che si fa sempre più complicata per il club blucerchiato, nel quale milita un giocatore che dalla prossima stagione vestirà la maglia della Fiorentina, ovvero Abdelhamid Sabiri. Il centrocampista marocchino è stato escluso dalle ultime gare per via di una serie di malintesi con il tecnico Dejan Stankovic. Secondo quanto riferito da fonti vicine alla società ligure, queste incomprensioni non sarebbero stati ancora chiarite. Un peccato non poter vedere all’opera quello che sarà il prossimo fantasista in maglia viola, per il quale c’è anche da capire quale potrà essere la migliore posizione in campo.

Essendo un trequartista puro viene un po’ difficile immaginare che possa scalzare in quel ruolo uno tra Bonaventura e Barak. Può anche giocare come centrocampista di sinistra, ma anche in quel caso la concorrenza non sarebbe semplice da sormontare.

Tra le tante ipotesi c’è anche quella che il tecnico Vincenzo Italiano possa provare a riadattare Sabiri come esterno offensivo, dato che un elemento d’attacco come Riccardo Saponara andrà verso la scadenza a giugno se non arriveranno novità sul fronte rinnovo nel giro di poco tempo.

Di sicuro c’è che la Fiorentina ha totalmente fiducia nell’estro del giocatore doriano, che con la nazionale del Marocco ha saputo sfoggiare recentemente le sue qualità soprattutto in fase realizzativa.

Per capire poi quale sarà il suo ruolo effettivo nello schema di gioco di Italiano servirà aspettare il prossimo ritiro estivo dei viola. In quell’occasione potranno essere messe in atto tutte le prove e gli esperimenti tattici per poter farlo rendere al meglio .