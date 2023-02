Sacchetti: “Italiano ha sofferto il doppio impegno, ma non ho mai visto la Fiorentina giocare male. A Verona però i viola devono vincere”

Il doppio ex di Verona e Fiorentina Luigi Sacchetti è intervenuto a Radio Toscana per presentare la partita di lunedì al Bentegodi: “Gli scaligeri sono in salute, a Roma ci stava di perdere ma i risultati precedenti sono stati buoni. E’ una squadra che corre e che si è rinforzata nel mercato di gennaio. La Fiorentina resta comunque superiore, se Jovic e Cabral cominciano a segnare come stanno facendo ora può trasformare il suo campionato. Certo, se lunedì i viola dovessero perdere le cose si complicherebbero”.

E poi su Vincenzo Italiano ha aggiunto: “L’ho avuto come giocatore ed era già un allenatore in campo, devo dire che mi piace molto. Quest’anno ha inevitabilmente pagato il doppio impegno, la Fiorentina fa un buon calcio e sinceramente a parte alcune volte non l’ho mai vista in difficoltà. Poi è ovvio che se gli attaccanti non segnano fai fatica, ma adesso sembrano essersi sbloccati e credo che i risultati si vedranno”.