Sacchi: “Chi propone un tipo di calcio come quello di Italiano sarà ricordato per sempre a prescindere dai titoli. Vi racconto di quando stavo per diventare l’allenatore della Fiorentina”

L’ex allenatore del Milan e della Nazionale Italiana Arrigo Sacchi è stato intervistato dal Corriere Fiorentino per un parere sulla Fiorentina e sul suo tecnico Vincenzo Italiano: “Insieme a Gasperini, Sarri e De Zerbi, Italiano è uno dei tecnici che privilegia la strategia e non la tattica. Sun Tzu diceva che la tattica senza strategia è il rumore prima della sconfitta. Ecco, Italiano è uno che propone un calcio coraggioso, che non aspetta l’errore degli altri ma cerca sempre di dominare la partita. Questo vuol dire essere un leader, perché un leader è colui che apre le porte del futuro. Il suo grande merito è quello di aver sempre creduto nelle sue idee perché se non sei convinto tu per primo difficilmente convincerai gli altri. Lo si è visto quest’anno, nel momento più difficile, quando ha continuato a proporre il suo gioco e ora sta raccogliendo i frutti che merita”.

E prosegue: “Chi fa calcio dovrebbe porsi come obiettivo quello di emozionare la gente, regalarle 90 minuti di gioia e di distrazione. Chi propone questo tipo di calcio, sarà ricordato per sempre a prescindere dai titoli. Critiche? Nemmeno Michelangelo realizzava solo capolavori…Forse dovrebbe essere un po’ più calmo”.

Poi racconta un aneddoto: “Sarei felice se la Fiorentina vincesse un trofeo, perché se non sono diventato allenatore viola è stata questione di 24 ore. Avevo appuntamento con Pontello, poi mi chiamò il Milan”.

E infine un commento sull’ex viola Vlahovic che non sta rendendo tanto alla Juventus: “Alla Juve stanno sbagliando tutto. Come si fa a dire che “vincere è l’unica cosa che conta”. Vincere per me significa aver dato tutto, aver tirato fuori il massimo dalla squadra, aver emozionato la gente”.