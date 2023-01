Sacchi come Serra: errore contro le milanesi e grande stop in arrivo per lui. Sozza, però, si comportò “adeguatamente” contro la Fiorentina

Un fischio troppo precipitoso dell’arbitro Sacchi in Monza-Inter, ha negato la rete del 3-1 nerazzurro all’U-Power Stadium, favorendo così il pareggio dei padroni di casa, che hanno raggiunto e concluso la partita sul 2-2. Un episodio molto simile a quanto successo lo scorso anno in Milan-Spezia, quando Serra fischiò una punizione ai rossoneri negando così la gioia del gol a Rebic. Quest’ultimo fu allontanato dalla Serie A per sette mesi e il destino di Sacchi sembra essere simile.

Curioso, però, come per l’AIA il comportamento di Sozza in Milan-Fiorentina sia stato adeguato, quando le sue decisioni hanno compromesso la partita in favore della squadra milanese. In quel caso l’arbitro lombardo non ha dovuto scontare giornate lontano dai campi di Serie A.