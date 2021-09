Sacchi: “In Italia finalmente ci sono degli allenatori che hanno messo il gioco al centro del progetto. Italiano è uno di questi”

L’ex tecnico del Milan e oggi noto opinionista, Arrigo Sacchi, ha parlato anche della Fiorentina nel corso della presentazione di una mostra che ripercorre la sua carriera.

Queste le sue parole: “Con Pioli, Gasperini e Italiano oggi abbiamo finalmente degli allenatori che hanno messo il gioco al centro del progetto. Il tecnico del Milan era già molto bravo nella tattica, ma non riusciva a dare un’identità alla squadra. Oggi ci è finalmente riuscito, dato che la squadra ha un suo stile. Merito va a Mancini: quello che ha fatto con la Nazionale è stato fonte di incoraggiamento per molti. In Serie A ci sono Atalanta, Milan, la Lazio con Sarri e un giovane come Italiano alla Fiorentina”.