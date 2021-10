Sacchi: “Italiano con la Fiorentina ha creato uno stile”

L’aggressione alta, il pressing messo in mostra da alcune squadre, compresa la Fiorentina, ha fatto tornare, almeno in parte, di moda l’uomo contro uomo, dopo anni di zona esasperata.

Non tutti però la fanno bene e l’ex CT della Nazionale, ma anche ex allenatore di Milan e Real Madrid, Arrigo Sacchi, è pronto a dare meriti solo a qualche allenatore: “Solo in alcuni c’è proposizione – dice Sacchi su La Gazzetta dello Sport – In Mancini, in Gasperini e in Italiano che con la Fiorentina ha creato uno stile“.

Poi chiosa: “Vi “regalo” questa statistica: se fai il recupero palla vicino alla tua area succede 0 volte o al massimo una che nell’azione che segue vai a fare gol; se recuperi a metà campo, le opportunità vanno da 2 a 4; se capita nella metà campo avversaria, le opportunità sono da 6 a 8”.