Sacchi: “La Fiorentina ha messo il gioco al centro del progetto in una nazione dove è un elemento estratto. Non c’è da meravigliarsi”

Nel corso di un’intervista rilasciata al sito de La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi si è soffermato sulla Fiorentina elogiando il calcio proposto dalla squadra di Vincenzo Italiano.

“Fiorentina e Sassuolo hanno messo il gioco al centro del progetto in una nazione dove il gioco è un elemento astratto e pochi lo mettono al centro, non c’è da meravigliarsi che vanno bene, è quello che fanno anche le grandissime squadre. Se vediamo Manchester City e Liverpool, il loro è un calcio molto diverso da quello cui siamo abituati”.

Sacchi ha analizzato poi la Juventus: “E’ individualmente troppo più forte delle altre, anche come organizzazione societaria e potenza economica, ma non ha il gioco al centro. E’ come un film in cui al centro ci sono gli attori e non la trama”.