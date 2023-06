Sacchi stava per firmare con la Fiorentina dei Pontello, ma Berlusconi gli fece cambiare idea. La mossa che avrebbe portato il Milan sul tetto del mondo

A tuttomercatoweb il giornalista Maurizio Pistocchi ha ricordato Silvio Berlusconi raccontando un aneddoto che riguarda anche la Fiorentina: “L’allora direttore dello sport di Mediaset Ettore Rognoni ricevette una telefonata da Arrigo Sacchi, il quale gli annunciava la firma imminente con la Fiorentina dei Pontello. Rognoni chiamò subito Galliani per informarlo, sapendo che il tecnico piaceva molto a Berlusconi. In meno di un’ora fu organizzato un incontro ad Arcore tra Berlusconi e Sacchi, ma quest’ultimo disse che non se la sentiva di dire di no alla Fiorentina. Ci fu allora un nuovo incontro qualche giorno dopo, e lì Sacchi firmò un contratto in bianco. Fu la mossa che portò il Milan e lo stesso Berlusconi sul tetto del calcio mondiale”.