Sadilek: “Domani staremo attenti sin dal primo minuto: è la partita più importante della nostra stagione. Chi arriva quarto in Olanda è più forte della settima italiana”

Insieme all’allenatore olandese Jans, c’era anche il centrocampista Michal Sadilek in sala stampa per il Twente. Sentite come ha presentato la sfida di domani contro la Fiorentina:

“Stavolta dobbiamo essere più lucidi nel primo tempo, ma sappiamo di poter vincere. Giochiamo in casa nostra e sarà la partita più importante della stagione. Passare alla fase a gironi sarebbe importante. Dalla partita di andata abbiamo capito che dobbiamo stare attenti sin dal primo minuto“.

Il suo allenatore ha dato delle percentuali sul passaggio del turno, ma Sadilek non ci pensa: “Preferisco giocare a calcio con i piedi. Domani ci sarà l’inferno, l’allenamento di stamani è andato bene e siamo prontissimi. Conosciamo la qualità della Fiorentina, ma credo che chi è arrivato quarto in Olanda (il Twente ndr) sia più forte della settima squadra italiana“.