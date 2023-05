Sala: “Domenica gara decisiva per l’ottavo posto in campionato tra Fiorentina e Torino. Sono loro le favorite”

Claudio Sala, ex giocatore granata, ha parlato al Corriere di Torino della serrata lotta per l’ottavo posto, che riguarda oltre alla formazione piemontese anche la Fiorentina. Domenica in programma lo scontro tra queste due squadre. Queste le parole di Sala:

“Vedo il Toro lanciato in questa volata per l’ottavo posto. Secondo me i granata, insieme alla Fiorentina, hanno qualcosa in più delle concorrenti, anche di questo Monza che ha sorpreso tutti. Lo scontro diretto di domenica prossima credo sarà decisivo”.