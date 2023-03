Salamon: “Conosco la Fiorentina e alcuni suoi giocatori. Per noi è un bel sorteggio, godiamoci il momento”

In vista della duplice gara contro la Fiorentina, pochissime ore dopo il sorteggio di Conference League, il difensore del Lech Poznan (che ha giocato per molti anni in Italia) Bartosz Salamon ha parlato ai canali ufficiali del club: “Per noi è sinceramente un bel sorteggio. Quello che dobbiamo cercare di fare è goderci il momento il più possibile, aumentare l’entusiasmo al massimo”.

E aggiunge: “A livello personale, sarà sicuramente un bel viaggio: ho già affrontato la Fiorentina in passato, avendo giocato in Serie A, e alcuni ragazzi dello spogliatoio viola hanno giocato con me in passato. Sarà una partita molto interessate, abbiamo la possibilità di ottenere un buon risultato“.