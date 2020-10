Salandin a FN: “Anche i sassi sapevano che Chiesa voleva andarsene, così tutti felici. Callejon ha meno gol, mercato viola quasi sufficiente…” VIDEO

Giornalista di Tuttosport, Stefano Salandin ha commentato così a Fiorentinanews.com le mosse del mercato della Fiorentina: “E’ finita finalmente queste telenovela che andava avanti da due nani, lo sapevano anche i sassi che voleva andare via. La situazione non era più sostenibile quindi è giusto così, con una formula complessa, dovuta ai tempi del Covid. La Fiorentina si ritroverà un bell’incasso per cui sono contenti tutti. Callejon? Era già bloccato,è un buon giocatore perché è integro ed esperto, potrà integrarsi bene con Ribery. Hanno sintonia dal punto di vista tecnico e tattico, è saltato Milik ma è diffido sempre dalle trattative delle ultime ore. E poi c’è Quarta che non conosco, mentre Barreca è un giocatore di una certa esperienza ormai. La Fiorentina di ora perde un po’ di gol perché Callejon ne ha meno di Chiesa, senza punta do un voto tra il 5,5 e il 6 al mercato viola”.

