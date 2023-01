Salandin a FN: “La Fiorentina doveva muoversi prima, liberarsi di Jovic e cercare un attaccante per riportare entusiasmo”

Il giornalista sportivo Stefano Salandin ha parlato a Fiorentinanews.com della sessione invernale della società viola. Queste le sue parole: “Se Amrabat rimane è già una cosa importante. Se poi si resiste a un club come il Barcellona è un segnale positivo. Manca però ancora un attaccante, come ha confermato il girone d’andata. La società viola forse doveva muoversi un po’ prima, liberarsi di Jovic e cercare un giocatore più di impatto, per riportare anche un po’ di entusiasmo.

Le scambio di portieri è stato più che altro ambientale. Permette a tutti di essere più sereni e di assestarsi. A giugno la Fiorentina dovrà capire cosa fare con Amrabat e Nico Gonzalez, oltre a risolvere il problema in attacco. Per quanto gioco tu faccia, il problema rimane lì”