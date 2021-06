Sale la candidatura di Simy come vice Vlahovic. Alla Fiorentina l’attaccante piace per più motivi

Che l’attaccante del Crotone Simy sia nelle mire della Fiorentina non è più una novità. Su Repubblica di oggi viene precisato perché l’attaccante potrebbe essere il profilo giusto per il nuovo tecnico Gattuso. Il suo costo non è elevato e il fatto che il Crotone giochi la Serie B può aiutare la trattativa. Inoltre le sue caratteristiche fisiche sono fuori dal comune. I viola sono poi alla ricerca di un vice Vlahovic affidabile, e i discorsi con il Crotone sono già stati avviati. Resta da capire soltanto se la Fiorentina vorrà insistere in questa direzione.