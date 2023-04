Sale la febbre per la finale di Coppa Italia: ipotesi maxi schermo per chi non andrà a Roma

In seguito alla conquista da parte della Fiorentina della finale di Coppa Italia, in molti si sono chiesti se esisterà un modo per seguire tutti insieme la partita in caso di non partenza per Roma. Sul tema si concentra quest’oggi La Nazione, che ricorda come nel 2014 venne allestito un maxischermo all’ippodromo del Visarno alle Casciane in occasione della finale contro il Napoli. Iniziativa che dovrebbe essere replicata (da capire se nella stessa location o altrove) per permettere ai tifosi che non potranno andare all’Olimpico di assistere insieme a questo evento storico per la Fiorentina.