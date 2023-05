Salernitana e Napoli si preparano ad accogliere la Fiorentina: Maradona già sold out, Arechi a metà. I tifosi viola…

Sarà un tour tutto campano quello che aspetta la Fiorentina per le prossime due uscite stagionali di campionato. Prima la trasferta a Salerno di domani, poi il match contro il Napoli in programma domenica. In terra partenopea tutto è già pronto per la tanto attesa festa scudetto, già iniziata e poi posticipata per il pareggio proprio contro la Salernitana e lo stadio Diego Armando Maradona è già quasi tutto sold out. Meno pieno invece sarà l’Arechi di Salerno domani. I tifosi della Salernitana, secondo quanto riporta Tuttosalernitana.com le presenze saranno oltre le 15.000, con i supporters gigliati che si attesteranno sulle 250 unità.

Anche per quanto riguarda la trasferta di Napoli, non ci si aspetta l’esodo da parte della tifoseria viola, con gran parte del tifo che sta già organizzando i viaggi verso Basilea e Roma per semifinale di Conference e finale di Coppa Italia. Non aiuta nemmeno il prezzo del biglietto del settore ospiti: addirittura 40 euro. Esagerato è dire poco.