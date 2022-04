Salernitana-Fiorentina: comunicata la data e l’orario ufficiale della partita

La Lega Serie A ha comunicato anticipi e posticipi per la 34esima giornata di campionato. Per quanto riguarda la Fiorentina, impegnata nella trasferta di Salerno contro la Salernitana, il match è in programma domenica 24 aprile alle ore 12.30. Altro lunch match in vista, dunque, per la squadra di Italiano.

Questo il programma completo delle gare:

Sabato 23 aprile

Torino-Spezia, ore 15

Venezia-Atalanta, ore 15

Inter-Roma, ore 18

Verona-Sampdoria, ore 20.45

Domenica 24 aprile

Salernitana-Fiorentina, ore 12.30

Bologna-Udinese, ore 15

Empoli-Napoli, ore 15

Genoa-Cagliari, ore 18

Lazio-Milan, ore 20.45

Lunedì 25 aprile

Sassuolo-Juventus, ore 20.45