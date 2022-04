Salernitana-Fiorentina: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Reagire e ripartire dopo la delusione Coppa Italia, se pur mitigata dalla consapevolezza di quanto fosse difficile l’impresa, per inseguire il grande sogno dell’Europa. La Fiorentina è di scena nuovamente in un lunch match, stavolta a Salerno, per trovare altri punti e sfruttare magari il passo falso della Roma. Appuntamento alle 12,30, agli ordini del sig. Massa di Imperia e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.