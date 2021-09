Salerno in festa per Ribery, ma ci sono anche due arresti

Sulla stampa nazionale viene dato grande risalto all’arrivo di Franck Ribery alla Salernitana: ieri è stata la giornata delle visite mediche e della presentazione dell’ex Fiorentina, il cui arrivo ha letteralmente scatenato il pubblico locale. Erano in diecimila allo stadio Arechi per acclamare FR7, tanto che qualcuno ha paragonato il suo acquisto a quello di Maradona nell’estate del 1984 (LEGGI QUI).

Come spesso succede, però, c’è stato qualcuno che ha esagerato. La ricerca di un posto più vicino a Ribery si è trasformata in una rissa, conclusa poi con due arresti. L’ex Bayern – conclude La Repubblica – ha firmato un contratto di un anno con rinnovo automatico in caso di salvezza. Guadagnerà un milione e mezzo più bonus.