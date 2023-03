Salta il charter per portare i tifosi viola a Sivas: troppo poche le adesioni per una delle trasferte più difficili d’Europa

Niente charter speciale per i tifosi viola per seguire la Fiorentina a Sivas, nella gara di ritorno degli ottavi di Conference League: l’ATF aveva promosso questa iniziativa per convogliare gli avventurosi, intenzionati ad arrivare nella profonda Turchia, per una gara che comunque può valere l’ingresso nelle prime 8 del torneo per la squadra viola. Niente da fare però per esiguità di adesioni ad un viaggio che richiedeva un esborso importante (500€), con tempi stretti: una toccata e fuga in pratica. Dal punto di vista geografico ci sono tappe anche più lontane di Sivas (che comunque è a 2800 km da Firenze), che resta però tra le più complicate logisticamente parlando. Niente charter quindi e tifosi viola che dovranno organizzarsi autonomamente.