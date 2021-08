Salta il passaggio di Amrabat all’Atalanta? Gli orobici vicini ad un centrocampista

Potrebbe sfumare la trattativa per il passaggio di Sofyan Amrabat dalla Fiorentina all’Atalanta. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il club nerazzurro sarebbe ad un passo da Teun Koopmeiners. Ieri sera, nei playoff di Europa League, è rimasto in panchina nella decisiva sfida per il passaggio ai gironi.

La trattativa con l’AZ Alkmaar sarebbe in fase di definizione e a confermarlo è stato lo stesso centrocampista: “Penso che ora siamo arrivati a un punto in cui i club possono trovare l’accordo. In definitiva, tutte le parti devono essere in grado di trarne vantaggio ed essere soddisfatte. Ho la sensazione che ci stiamo avvicinando a quel punto”.