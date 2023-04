Salvini: “I fondi del PNRR non servono per gli stadi. A Firenze ci sono privati che possono investire il proprio denaro”

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini è intervenuto questa mattina a un’iniziativa in vista delle prossime elezioni comunali a Campi Bisenzio e ha commentato la decisione dell’Unione Europea di non stanziare i fondi del Pnrr per gli stadi di Firenze e Venezia: “Tutta Italia ha bisogno di stadi nuovi, più moderni, più sicuri, ma penso che ci siano privati che a Firenze, come a Milano, a Roma, come ovunque possano investire denari privati.

E conclude: “I fondi del Pnrr servono per le scuole, per le ferrovie, per sistemare le case popolari, non per gli stadi”.