Salvini: “I soldi del PNRR vanno sfruttati per scuole, ospedali e tribunali. Capisco i bisogni dei tifosi ma per il Franchi è giusto che spendano i privati”

Il Ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini ha parlato della vicenda stadio Franchi dopo la scelta dell’UE di non concedere al Comune di Firenze 55 milioni del PNRR per il restauro dell’impianto.

Ecco le sue parole riportate da Italpress: “Avere stadi nuovi più moderni e sicuri non interessa soltanto ai tifosi ma anche alle istituzioni. Però visto che saranno sfruttate da società private è giusto che i soldi ce li mettano i privati. Questo vale per Firenze così come per Milano o altre piazze. I soldi del PNRR, almeno quelli che sto gestendo io, li sto usando per altro: scuole, ospedali e tribunali. Per gli stadi serverebbe una procedura diversa. I soldi del Governo per il Franchi? Il denaro che amministro lo gestisco per altro”.