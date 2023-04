Salvini: “I soldi per il Franchi? Il Pnrr non è nato per questo. Archivieremo progetti figli di ideologia e non di buonsenso”

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, è tornato a parlare del destino dello stadio Artemio Franchi, in un’intervista rilasciata a La Nazione: “Sul Pnrr in maggioranza sono soldi a debito. Non è un omaggio ma un prestito da restituire con gli interessi. I soldi vanno spesi bene, in cose che servono. Nel Pnrr ci hanno messo anche lo stadio di Firenze, non credo che il Pnrr sia nato per questo. Posso assicurare che l’attuale governo e io faremo il possibile per spendere tutti i fondi e bene”.

Salvini poi ribadisce il concetto: “Il Pnrr non è nato per ristrutturare gli stadi. Se ci sarà qualche progetto ereditato, figlio di ideologia e non di buonsenso lo archivieremo”.

Una posizione quella del leader della Lega, in antitesi a quella di un altro ministro e membro della stessa maggioranza, Raffaele Fitto, che si è da subito mosso per perorare la causa del Franchi in Europa, a fianco del sindaco di Firenze, Dario Nardella.