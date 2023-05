Salvini: “Stadi? Conto sul fatto che i privati possano fare tanto, anche a Firenze. Spero si acceleri nella costruzione di nuovi impianti”

Ai media presenti per l’avvio dei lavori per il passante ferroviario della stazione di Campo di Marte a Firenze ha parlato il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini, intervenendo anche sul tema stadi. Queste le sue parole:

“Da ministro delle Infrastrutture mi devo assicurare che in Italia si acceleri nella costruzione di stadi nuovi e più sicuri. Non possiamo permetterci di avere impianti vecchi rispetto agli standard europei. I fondi europei non vanno per gli stadi, mi sembra evidente. Conto sul fatto che i privati possano fare tanto, a Firenze, come a Milano, come a Roma. Non capisco perché debba essere il privato cittadino a pagare uno stadio nel quale probabilmente mai andrà. Spero si faccia il prima possibile”