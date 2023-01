Samardzic risponde a Becao contro il Verona lasciando la Fiorentina a cinque lunghezze dall’Europa Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

È da poco terminata l’ultima gara della 20° giornata di Serie A. Alla Dacia Arena l’Udinese non è andata oltre l’1-1 contro il Verona terzultimo. A sbloccare le marcature ci ha pensato Becao, che ha deviato con un colpo di testa il tiro di Lazovic nella sua stessa porta. Pochi minuti dopo l’autorete è arrivata la reazione bianconera grazie ad un gol di Samardzic assistito da Beto.

Nel secondo tempo ambedue le formazioni ci hanno provato ripetutamente ma nessuna è riuscita a gonfiare nuovamente la rete. Alla fine è 1-1, con il Verona che resta in zona retrocessione e l’Udinese – ancora – in zona Europa, al settimo posto, valido per la Conference League, a +5 sulla Fiorentina.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 53, Inter 40, Milan 38, Atalanta 38, Lazio 38, Roma 37, Udinese 29, Torino 27, Bologna 26, Empoli 26, Monza 25, Fiorentina 24, Juventus 23, Salernitana 21, Lecce 20, Sassuolo 20, Spezia 18, Verona 13, Sampdoria 9, Cremonese 8.