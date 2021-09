Il difensore dell’Udinese Samir ha parlato a DAZN dell’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic: “Ovviamente è il pericolo numero uno, cercheremo di non perderlo di vista per tutta la partita, può farci male in qualsiasi momento”.

E poi ha aggiunto: “Ho giocato tutte le partite fin qui, voglio dare il mio contributo ed aiutare non solo la squadra ma anche i più giovani. Lo stesso Gotti ha detto a noi calciatori più esperti di aiutare quei ragazzi arrivati quest’anno”.