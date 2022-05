Sampdoria-Fiorentina: segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com

Dopo gli ultimi anni, fa quasi strano dirlo: la Fiorentina è (finalmente) alla ricerca di tre punti che le consentirebbero automaticamente una qualificazione all’Europa. La partita per farlo è quella contro la Sampdoria, che andrà in scena a Marassi questo pomeriggio alle 18:30. Se i viola potrebbero sorpassare e allungare sulle concorrenti per un posto nelle coppe, i blucerchiati sono ormai certi della salvezza dopo la vittoria dell’Inter sul Cagliari. Il fischietto sarà quello di Maurizio Mariani di Aprilia.

Per chi non potrà seguire dal vivo o in tv la partita, come di consueto Fiorentinanews.com offre la possibilità di leggere la diretta testuale della gara sul proprio sito, oltre ad un ricco post-partita con le pagelle e le parole dei protagonisti.