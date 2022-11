Sampdoria-Fiorentina: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Per non perdervi neanche un’emozione della partita aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 del computer.

SAMPDORIA-FIORENTINA 0-0

Terza trasferta di fila per la Fiorentina che torna in Liguria dopo la vittoria allo scadere con lo Spezia e si trova di fronte una Sampdoria in grossa difficoltà, societaria e tecnica. Un’occasione utile per cercare il filotto e fare poker, considerate anche le vittorie in Conference: sarebbe una prima conferma stagionale dopo tanti alti e bassi. La squadra di Italiano ha anche il compito di riscattare il pesantissimo 4-1 di pochi mesi fa, che rischiò di far saltare il ritorno in Europa. Appuntamento alle 15 al ‘Ferraris’, agli ordini del sig. Marinelli della sezione di Tivoli, e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.

FORMAZIONI UFFICIALI:

SAMPDORIA: Audero, Amione, Augello, Villar, Djuricic, Caputo, Colley, Bereszynski, Ferrari, Montevago, Leris. All. Dejan Stankovic.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Duncan; Ikonè, Jovic, Kouame. All. Vincenzo Italiano.