Sampdoria-Fiorentina? Una questione di cambi. Ma evidentemente Kokorin non è proprio in condizione…

Sampdoria-Fiorentina è stata anche una questione di cambi. E’ stato un sostituto, Quagliarella, a deciderla (tra l’altro su assist di un altro subentrato come Candreva).

Prandelli invece, già privo di Ribery, solo nel finale ha inserito Callejon e Malcuit; vista la situazione e lo sviluppo della gara, in molti si sarebbero aspettati di vedere in campo Kokorin, arrivato recentemente dalla Russia. Ma evidentemente l’ex attaccante dello Spartak Mosca non è proprio in condizione. Un piccolo assaggio di questo fatto lo avevamo avuto durante il match contro l’Inter di due venerdì fa, quando era entrato nel finale, facendo vedere di essere ancora spaesato e privo di brillantezza. Ieri abbiamo avuto una conferma indiretta di tutto ciò.