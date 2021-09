“Tutte le settimane ci sarà da lottare per la maglia da titolare, tra i ragazzi c’è una sana competizione “. Parola di mister Italiano, che nelle sue conferenze stampa ha sempre fatto capire quanto, per lui, nessun giocatore della rosa sia necessario ma tutti sono indispensabili. A dimostrazione di ciò il gran numero di giocatori della Fiorentina fatti debuttare dall’allenatore viola. A partire dall’estremo difensore, ruolo in cui Terracciano si è dimostrato una validissima alternativa al titolarissimo Dragowsky. Anche in difesa la concorrenza è tanta: fino ad oggi quelli ad avere più spazio sono stati Igor e Milenkovic, con Martinez Quarta e Nastasic che scalpitano per trovare minutaggio. Sulle corsie esterne capitan Biraghi ha le spalle ben coperte dal giovane Terzic. Dall’altra parte invece Odriozola lotterà con il fiorentinissimo Venuti. A centro basta dare uno sguardo al numero di giocatori a disposizione di Italiano per capire quanta sana battaglia ci sia. Davanti l’unico imprescindibile della squadra viola è Vlahovic, con Nico Gonzalez che sta legittimando sempre più il posto accanto al serbo. L’ultimo posto disponibile è duello tra Sottil e Callejon.

Insomma, è lotta in quasi tutti i ruoli della formazione viola. Una delle differenze più evidenti con le stagioni precedenti. E da queste prime partite si è visto come la motivazione in chi scende in campo di certo non manchi.