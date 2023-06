Sanchez: “Ho un ricordo meraviglioso di Firenze e i tifosi viola. Moyes non vorrà fare la partita, mi piace Gonzalez…”

Doppio ex di serata è anche Carlos Sanchez, mediano in maglia viola per un paio di stagioni, che a Radio Bruno ha raccontato i suoi momenti pre gara:

“Posso dire che il West Ham è una squadra tosta, dura, fanno parte del calcio inglese, ha giocatori importanti e internazionali. E’ una finale per cui tutte e due le squadre dovranno entrare in gara, speriamo che sia bella da vedere. Moyes? L’ho avuto 6 mesi lì al West Ham, è un allenatore a cui piace il gioco diretto, gli piacciono calciatori forti fisicamente. Il suo punto forte è la concentrazione difensiva, non si prende rischi, fa una pressione alta. Le sue squadre non prendono l’iniziativa.

Ricordi bellissimi, sono stato due anni alla Fiorentina, siamo andati a giocare l’Europa League, è stata un’esperienza meravigliosa per me e la mia famiglia. Mi sarebbe piaciuto vivere per qualche altro anno a Firenze, dove sono sempre stato trattato bene.

Le tifoserie? Sono molto calde entrambe, ho un ricordo e un affetto grande per tutti e due i club. Chi mi piace della Fiorentina? Gonzalez, Castrovilli, il capitano Biraghi che è cresciuto tanto. Sono squadre costruite in modi belli, sono arrivate in finale dopo un percorso di alcuni anni”.