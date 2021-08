Sandrelli: “Vlahovic? Normale riflettere di fronte a certe offerte. Se Commisso lo vendesse diventerebbe il primatista nel cedere i gioielli di famiglia”

Il noto giornalista, scrittore tifoso viola Massimo Sandrelli parla dei temi caldi del mercato della Fiorentina e dell’attuale situazione viola a tutto tondo a Radio Bruno: “Di fronte ad un’offerta del genere è normale riflettere. Però bisogna sapere cosa fare con i soldi che arrivano. Non posso pensare che servano per il Centro Sportivo, ma devono essere utilizzati per la Fiorentina del futuro. Commisso diventerebbe il primatista nel vendere i gioielli di famiglia. Servono persone che conoscono il calcio bene ed anticipino gli altri.

Il Barcellona è travolto dai debiti, una società sana come la Fiorentina deve muoversi in anticipo. Reinvestire su giovani forti potrebbe avere un senso. Firenze si è addormentata in attesa del bacio del Principe Azzurro. Senza Vlahovic e Milenkovic inizia a farsi dura. Spero che negli anni a venire si possano iniziare a riporre delle speranze più concrete. Per quest’anno non voglio essere pessimista, ma la squadra è la stessa dello scorso anno, e dubito ci possa essere molta differenza per quanto riguarda i punti fatti”.