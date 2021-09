Saponara: “Abbiamo creduto fin da subito alle idee di Italiano e mi ha fatto capire quanto posso essere importante anche se non sono titolare. La sfida col Napoli ci farà sapere se possiamo competere con squadre di questo livello”

Il fantasista della Fiorentina, Riccardo Saponara, intervistato dal sito ufficiale viola, ha parlato dell’inizio di campionato della squadra: “Le sensazioni erano state positive fin da subito e questo inizio di stagione ha confermato che abbiamo cominciato a lavorare nel modo giusto fin dal ritiro, con grande entusiasmo e credendo nelle idee che l’allenatore ci ha presentato. Questo ci ha permesso di iniziare col piede giusto. Le partite che abbiamo giocato dimostrano che siamo avanti nel lavoro e abbiamo nella testa il carattere del mister e sappiamo il tipo di gioco che vuole. Se andremo avanti così ci toglieremo delle soddisfazioni”.

Saponara si sta ritagliando un ruolo in questa Fiorentina: “Un calciatore può essere importante in un ambiente anche a partita in corso, non essendo per forza anche un titolare. E in questo è stato molto convincente Italiano che mi ha trasmesso questa sua fiducia anche quando partivo della panchina. Mi ha fatto capire l’importanza di stare dentro al gruppo”.

E domenica ci sarà una sfida importante per i viola: “Il mister ci ha detto di tenere d’occhio il Napoli fin dalla prima giornata, perché ha messo in mostra un grande gioco. Abbiamo concetti molto simili ai loro, sarà una partita molto stimolante perché ci permetterà di capire a che punto siamo e se possiamo competere con squadre di questo livello