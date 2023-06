Saponara, adesso siamo davvero alla fine: la Fiorentina ha comunicato la propria decisione al giocatore

Il matrimonio tra la Fiorentina e Riccardo Saponara è giunto al capolinea. Niente ancora di ufficiale, ma secondo Sky Sport lo sarà a breve, tanto che al giocatore sarebbe già arrivata la comunicazione da parte della società gigliata di non rinnovare il contratto in scadenza al 30 giugno 2023.

Saponara, lo ricordiamo, era rientrato dallo Spezia ed era stato trattenuto per volontà diretta di Vincenzo Italiano, che ha saputo far ringiovanire il numero 8 nella sua seconda esperienza a Firenze. E allora prepariamoci a salutare Ricky, che dopo tanti anni di contratto con il club viola, non farà più parte della rosa a partire dalla prossima stagione.